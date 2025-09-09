«Преждевременные цифры ничего не значат». Карлос Алькарас — о своих шести титулах на ТБШ

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что в 22 года уже выиграл шесть титулов на турнирах «Большого шлема».
«Эта статистика означает, что я на правильном пути. Всегда говорю, что если у меня больше ТБШ, чем у этих легенд, значит, я всё делаю правильно. Но эти преждевременные цифры ничего не значат, если ты стоишь на месте и не продолжаешь прогрессировать. У Федерера и Джоковича [в этом возрасте] было по одному титулу, а в итоге они выиграли 20 и 24. Так что нам нужно продолжать идти по своему пути», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
