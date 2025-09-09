Ричмонд
Алькарас: люблю выходить в свет, мне всего 22 года. Кто не наслаждался этим в 22?

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, как резко общественность воспринимает его вечеринки на Ибице после крупных побед.

Источник: Чемпионат.com

"Мы работаем, страдаем, так долго находимся вдали от дома, чтобы потом насладиться своими успехами и развлечься. Каждый наслаждается этим по-своему, и лично я, да, люблю выходить в свет, ведь мне всего 22 года. Кто не делал этого в таком возрасте? Кто не наслаждался этим в 22?

Мне нравится хорошо проводить время с семьёй и друзьями, будь то вечеринки или что-то более спокойное. Речь идёт о том, чтобы провести время дома как можно лучше, чтобы потом быть мотивированным к турнирам", — приводит слова Алькараса Punto de Break.

