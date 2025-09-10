Джокович переехал в Афины

Джоковичу 38 лет. В одиночном разряде он выиграл 100 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал олимпийским чемпионом 2024 года. Сербу принадлежит рекорд по числу побед на турнирах Большого шлема (24).