Джокович переехал в Афины

Четвертая ракетка мира Джокович переехал в Афины.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович переехал в столицу Греции Афины и провел первую тренировку, сообщает tennisnews.gr.

Спортсмен арендовал дом в городе Глифада (пригород Афин) и записал детей в местную школу Святого Лаврентия. Отмечается, что во вторник Джокович ходил в теннисный клуб «Кавури» и тренировался с сыном Стефаном.

После поражения испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису Джокович заявил, что в ноябре 2025 года примет участие в турнире ATP 250 в Афинах.

Джоковичу 38 лет. В одиночном разряде он выиграл 100 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал олимпийским чемпионом 2024 года. Сербу принадлежит рекорд по числу побед на турнирах Большого шлема (24).

