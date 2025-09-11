Тони Надаль — об игре Алькараса в финале US Open: он был на грани совершенства

«Возможно, мы не увидели лучшего Янника Синнера в финале US Open, но осмелюсь сказать: даже если бы Синнер показал свой максимум, я сомневаюсь, что он смог бы соперничать с Карлосом, с учётом того, как тот играл. Первый сет игрока из Мурсии — один из лучших, если не лучший, что я видел в исполнении Алькараса. Он был на грани совершенства, играл на очень высокой скорости, допустил совсем мало ошибок и умел менять темп ударов, когда этого требовала ситуация», — приводит слова Тони Надаля We Love Tennis.