Арина Соболенко назвала своих самых сложных соперниц

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что считает своими самыми сложными соперницами польку Игу Швёнтек и американку Кори Гауфф.

Источник: Getty Images

«Это Коко и Ига. Они бросают мне самые тяжёлые физические вызовы. Они двигаются действительно прекрасно. Иногда ты строишь розыгрыш, и против других это мог бы быть победный удар, но с ними приходится перестраиваться. Физически и ментально трудно оставаться сильной и быть готовой к тому, что мяч каждый раз вернётся обратно», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
