Елена Веснина: «Медведев найдет себя и свою игру. Это вопрос времени и психологии»

Также экс-первая ракетка мира в паре сравнила Марию Шарапову и Арину Соболенко.
«Шарапова сильнее в плане психологии и умения настраиваться на финалы. Но физически, по силе удара и мощи, Соболенко, думаю, превосходит. Сложно сравнивать — они играли в разное время и с разной конкуренцией. Но обе — невероятно крутые теннисистки, которыми можно восхищаться», — цитирует Веснину «Совспорт».
