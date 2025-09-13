Стала известна сетка турнира WTA-500 в Сеуле, где сыграют Шнайдер и Александрова

Узнать больше по теме

Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки

Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.