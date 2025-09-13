Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хольгер Руне принял решение сменить производителя ракетки после US Open

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что подбирает для себя новую ракетку.

Источник: Чемпионат.com

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что подбирает для себя новую ракетку. Из-за этого он перекрасил свой инвентарь в чёрный цвет.

«Это правда. Это не секрет. Я пробую, чтобы понять, как буду себя чувствовать с ней. Посмотрим, что будет. Я тренируюсь с ней с тех пор, как завершился Открытый чемпионат США, так что уже привык», — приводит слова Руне DR.dk.

На US Open Хольгер Руне не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Хольгер в пяти сетах уступил 35-летнему немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.