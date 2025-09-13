Ричмонд
Российская теннисистка проиграла 204-й ракетке мира на турнире в Сеуле

Анна Блинкова, которая занимает 71-е место в мировом рейтинге, неожиданно уступила японке Кёке Окамуре.

Источник: РБК Спорт

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA 500 в Cеуле.

В первом раунде квалификации 27-летняя Блинкова неожиданно уступила японке Кёке Окамуре, 204-й ракетке мира, со счетом 3:6, 7:5, 3:6.

Блинкова занимает 71-е место в мировом рейтинге, на ее счету есть один титул WTA в одиночном разряде.

Из россиянок в основной сетке в Сеуле сыграют Екатерина Александрова (вторая сеяная) и Диана Шнайдер (5). Анастасия Захарова и Татьяна Прозорова продолжают борьбу в квалификации.

Турнир в Cеуле с призовым фондом $1,064 млн завершится 21 сентября.

