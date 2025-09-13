Российская теннисистка проиграла 204-й ракетке мира на турнире в Сеуле

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA 500 в Cеуле.
В первом раунде квалификации 27-летняя Блинкова неожиданно уступила японке Кёке Окамуре, 204-й ракетке мира, со счетом 3:6, 7:5, 3:6.
Блинкова занимает 71-е место в мировом рейтинге, на ее счету есть один титул WTA в одиночном разряде.
Из россиянок в основной сетке в Сеуле сыграют Екатерина Александрова (вторая сеяная) и Диана Шнайдер (5). Анастасия Захарова и Татьяна Прозорова продолжают борьбу в квалификации.
Турнир в Cеуле с призовым фондом $1,064 млн завершится 21 сентября.
