Селехметьева выиграла турнир в Сан-Себастьяне

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла представительницу Нидерландов Анук Куверманс в финале турнира категории WTA 125 в испанском Сан-Себастьяне.
Встреча завершилась победой Селехметьевой, занимающей 149-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:0, 6:4. Куверманс является 201-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.
Селехметьева впервые в карьере завоевала титул в одиночном разряде на турнире категории WTA 125.