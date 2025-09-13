Селехметьева выиграла турнир в Сан-Себастьяне

Встреча завершилась победой Селехметьевой, занимающей 149-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:0, 6:4. Куверманс является 201-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.