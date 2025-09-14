Ричмонд
Россиянка вышла в парный финал турнира в Гвадалахаре

Хромачева в паре с американкой вышла в финал парного турнира в Гвадалахаре.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Ирина Хромачева в дуэте с американкой Николь Мелихар-Мартинес вышла в финал парного турнира в мексиканской Гвадалахаре, призовой фонд которого превышает миллион долларов.

В полуфинале посеянные под первым номером Хромачева и Мелихар-Мартинес обыграли представительницу Бельгии Магали Кемпен и польку Катаржину Питер (3-й номер посева) со счетом 4:6, 7:5, 10:6. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.

В финале Хромачева и Мелихар-Мартинес встретятся с мексиканкой Джулианой Олмос и индонезийкой Алдилой Сутджиади (вторые сеяные). В 2024 году Хромачева стала победительницей турнира в Гвадалахаре в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной.