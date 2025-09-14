Россиянка вышла в парный финал турнира в Гвадалахаре

В финале Хромачева и Мелихар-Мартинес встретятся с мексиканкой Джулианой Олмос и индонезийкой Алдилой Сутджиади (вторые сеяные). В 2024 году Хромачева стала победительницей турнира в Гвадалахаре в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной.