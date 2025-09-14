Теннисистка, отказавшаяся выступать за Россию, надолго выбыла из-за опасного вируса. Беда Элины Аванесян

«Последние месяцы выдались очень тяжелыми. В марте у меня обнаружили мононуклеоз, — написала теннисистка в соцсетях. — Сначала я не думала, что это насколько на меня повлияет, но потом стала постоянно ощущать усталость, упадок сил. Даже самые простые тренировки давались с трудом. Было особенно трудно это принять после удачных первых двух месяцев сезона. Чувствовать себя настолько слабой, что не могу играть, оказалось невероятно тяжело. В марте в Майами у меня серьезно заболело запястье, ушло много времени на восстановление, а как только стало легче — появились проблемы с плечом. С тех пор одно накладывается на другое, справляться очень трудно — организм так и не восстановился после болезни. Путь оказался намного тяжелее, чем я могла представить. Больше всего не хватает чувства борьбы и радости от игры в том виде, в каком я ее знаю».