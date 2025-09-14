Теннисистка, отказавшаяся выступать за Россию, надолго выбыла из-за опасного вируса. Беда Элины Аванесян

Бывшая российская теннисистка Элина Аванесян решила сделать паузу в карьере на фоне очень опасного вирусного заболевания — мононуклеоза. Эта болезнь порой не дает показывать высокие результаты в большом спорте целый год и больше. Однако 22-летняя спортсменка, с 2024 года выступающая за Армению, легкомысленно отнеслась к своему лечению, продолжая участвовать в турнирах практически нон-стоп. Как итог — 8 поражений в 11 матчах и падение с 36-го на 103-е место в мировом рейтинге. Теперь Аванесян придется восстанавливать физическую форму, а также решать ментальные проблемы, с которыми она столкнулась из-за многочисленных неудач. Ведь ее прогресс после смены флага сильно замедлился.
Не хватает чувства борьбы и радости
«Последние месяцы выдались очень тяжелыми. В марте у меня обнаружили мононуклеоз, — написала теннисистка в соцсетях. — Сначала я не думала, что это насколько на меня повлияет, но потом стала постоянно ощущать усталость, упадок сил. Даже самые простые тренировки давались с трудом. Было особенно трудно это принять после удачных первых двух месяцев сезона. Чувствовать себя настолько слабой, что не могу играть, оказалось невероятно тяжело. В марте в Майами у меня серьезно заболело запястье, ушло много времени на восстановление, а как только стало легче — появились проблемы с плечом. С тех пор одно накладывается на другое, справляться очень трудно — организм так и не восстановился после болезни. Путь оказался намного тяжелее, чем я могла представить. Больше всего не хватает чувства борьбы и радости от игры в том виде, в каком я ее знаю».
Мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, увеличение размеров печени и селезенки. Вирус поражает всю лимфатическую систему и ослабляет иммунитет. Список симптомов болезни очень широк, от жара и озноба до светобоязни. Спортсменам из-за риска разрыва селезенки рекомендуется отказаться от физических нагрузок минимум на месяц. Передается мононуклеоз воздушно-капельным путем, зачастую со слюной, из-за чего получил название «болезнь поцелуев». И в случае несвоевременного лечения может даже превратиться в артрит или склероз. Как именно лечилась Аванесян — неизвестно, но весной-летом нынешнего года она стабильно играла «тысячники» и «мейджоры», а в июле поехала защищать очки за прошлогодний финал на турнир WTA 250 в Румынию.
В спорте мононуклеоз начали диагностировать в нулевых годах — почему-то особенно часто в хоккее, биатлоне и теннисе. Среди теннисистов первыми звездными пострадавшими были Роджер Федерер, Энди Роддик и Робин Содерлинг. Для последнего битва с вирусом закончилась фактическим завершением карьеры в возрасте 27 лет. Мучился с этой заразой в 2017 году и Даниил Медведев. «Некоторые из-за мононуклеоза вообще заканчивают со спортом. Я не знаю, можно ли определить степень тяжести этого заболевания. Но я каждую неделю сдавал тесты, принимал препараты, — рассказывал Даниил в интервью “СЭ”. — Многое, как я узнал, зависит от того, когда обнаружат болезнь. Робин Содерлинг с мононуклеозом играл, а это очень опасно — разрушаются и печень, и мышечная ткань. Поэтому я просто валялся месяц дома».
Выбрала то, что лучше подошло
Среди других пострадавших от мононуклеоза в теннисе — Марио Анчич, Ирана Хромачева, Весна Долонц, Петра Квитова… Среди представителей других видов спорта — фигуристка Анна Щербакова, биатлонисты Мартен Фуркад и Антон Шипулин. Есть мнение, что спортсмены подвержены этому заболеванию даже сильнее, чем обычные люди, поскольку на фоне больших физических нагрузок организм часто не может эффективно сопротивляться микробам. Ну и атлеты порой слишком торопятся вернуться к соревнованиям, не давая своему телу полностью изгнать из себя болезнь. В случае с теннисом к этому, увы, подстегивает рейтинговая гонка.
Аванесян по иронии судьбы добилась главного успеха в карьере в своем последнем турнире под российским флагом — летом 2024 года дошла до финала в Яссах, где уступила Мирре Андреевой. После этого Элина еще сравнительно неплохо сыграла в Хобарте в январе 2025-го и в Мериде в феврале 2025-го (дошла там до полуфиналов), после чего начались проблемы со здоровьем. На Олимпиаду Элина с новым спортивным гражданством не попала, в Кубке Билли Джин Кинг за Армению сыграть не успела. Вообще, ее смена флага выглядела спонтанной, ведь еще за год до этого в интервью «СЭ» Аванесян уверяла, что таких планов у нее нет.
«В Пятигорске на самом деле условия не как в Майами, — рассказывала Элина о начале своей карьеры. — Но главное — чтобы была возможность тренироваться, и тогда все достижимо. Сначала я работала дома, потом — в Москве, а затем решили найти какую-то тренировочную базу с хорошими игроками, тренерами, погодой. Поэтому и выбрали Испанию. Я там попробовала пять академий, пять тренеров. И выбрала то, что мне лучше всего подошло».
Разумеется, нынешние проблемы со здоровьем Аванесян напрямую со сменой гражданства не связаны. Однако если Армянская федерация тенниса взяла на себя труд заботиться об этой спортсменке, в данном вопросе надо идти до конца. В том числе помогая с медицинской помощью и с информацией о коварном недуге, который погубил в спорте множество больших карьер.