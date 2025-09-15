Вероника Кудерметова потеряла строчку в рейтинге WTA

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова потеряла позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В пятницу Кудерметова проиграла Виктории Хименес-Касинцевой из Андорры во втором круге турнира категории WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. Теперь она занимает 27-е место в мировом рейтинге.
Первая десятка рейтинга не претерпела изменений. Мирра Андреева сохранила пятую строчку и статус первой ракетки России. Екатерина Александрова продолжает располагаться на рекордном для себя 11-м месте.
Рейтинг WTA, версия от 15 сентября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков;
2. (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7933;
3. (3). Кори Гауфф (США) — 7874;
4. (4). Аманда Анисимова (США) — 5159;
5. (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793;
6. (6). Мэдисон Киз (США) — 4579;
7. (7). Джессика Пегула (США) — 4383;
8. (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006;
9. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003;
10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833;
11. (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3026…
19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2246…
21. (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2049…
27 (26). Вероника Кудерметова (Россия) — 1733…
31 (32). Анна Калинская (Россия) — 1582…
52 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
58 (57). Анастасия Потапова (Россия) — 1076…
65 (65). Полина Кудерметова (Россия) — 1000…
71 (71). Анна Блинкова (Россия) — 938…
79 (80). Анастасия Захарова (Россия) — 892…
90 (76). Камилла Рахимова (Россия) — 823.