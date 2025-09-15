Ричмонд
Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона и назвала причину

Российская теннисистка Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что больше не будет принимать участие в турнирах в текущем сезоне.

«Для меня сезон, к сожалению, окончен. Для меня следующий турнир — что-то перед Australian Open. Еще не решила, склоняюсь к Брисбену, но надо по датам и форме смотреть», — заявила Павлюченкова в эфире на YouTube-канале «Больше».

«Мне врачи говорили в целом паузу взять с “Ролан Гаррос”. То, что я сделала на траве в Истбурне и Уимблдоне, можно назвать чудом, там я уже болела и играла с температурой. На Уимблдоне я даже не тренировалась, после побед я не приезжала на корт. На тех турнирах я уже все свои силы и здоровье отдала», — добавила Павлюченкова.

Павлюченковой 34 года, она является 52-й ракеткой мира. В текущем сезоне россиянке не удалось выиграть трофеев. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).