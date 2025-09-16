Психолог раскрыла причины эмоциональности Медведева на турнирах

«То, что делает Даниил, не идеально, но это факт совпадения. Мы страдаем от этого дурно пахнущего давления социальных сетей, где все разрешено за экраном, за анонимностью и где люди говорят: “Даниил это, Даниил то”. Они почти ничего не знают о Данииле. Публика и некоторые профессионалы, комментирующие его действия, не знают, что переживает игрок в этот момент, не знают, над чем работал или не работал Даниил. Я говорю не о защите Медведева в строгом смысле этого слова, а скорее о призыве ко всем быть более осмотрительными в своих публичных выступлениях, когда не знаешь, о чем или о ком говоришь. Это может касаться не только Даниила, но и Синнера, Алькараса, Джоковича и кого угодно», — добавила психолог.