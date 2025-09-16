Психолог раскрыла причины эмоциональности Медведева на турнирах

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Спортивный психолог Франциска Дозе, которая работает с российским теннисистом Даниилом Медведевым, объяснила его эмоциональность на турнирах давлением со стороны публики.
В августе Медведев был оштрафован на 42,5 тысячи долларов за поведение в матче Открытого чемпионата США против Бенжамена Бонзи. Во время третьего сета француз не попал в корт с первой подачи на матчболе, но из-за вышедшего на корт фотографа арбитр призвал повторить первую подачу, что вызвало недовольство со стороны Медведева. Теннисист оскорбил арбитра из-за принятого решения, зрители на трибунах также встали на сторону россиянина и на протяжении нескольких минут освистывали судью, не давая повторить Бонзи первую подачу. В итоге Медведев потерпел поражение, после игры он сломал ракетку.
«У спортсменов высокого уровня мощное чутье. Если они видят, что что-то происходит и они могут повернуть ситуацию в свою пользу, они этим пользуются. Кто из зрителей и тех, кто комментировал действия Даниила, скажет мне, что с ними такого не случается, учитывая все обстоятельства? Что они не проходят через моменты, когда падают духом, не кричат, когда их переполняют эмоции или желание выбраться из ситуации, пусть даже преувеличенное, которое заставляет их переступить определенные границы? Одно из главных отличий заключается в том, что их не снимают на глазах у тысяч зрителей и что они не будут мгновенно опубликованы в социальных сетях», — сказала Дозе в интервью Tennis Majors.
Штраф на US Open стал для россиянина вторым в 2025 году. В январе Медведев был оштрафован на 76 тысяч долларов на Открытом чемпионате Австралии — по ходу встречи первого круга он сломал свою ракетку о сетку, а также одну из камер.
«То, что делает Даниил, не идеально, но это факт совпадения. Мы страдаем от этого дурно пахнущего давления социальных сетей, где все разрешено за экраном, за анонимностью и где люди говорят: “Даниил это, Даниил то”. Они почти ничего не знают о Данииле. Публика и некоторые профессионалы, комментирующие его действия, не знают, что переживает игрок в этот момент, не знают, над чем работал или не работал Даниил. Я говорю не о защите Медведева в строгом смысле этого слова, а скорее о призыве ко всем быть более осмотрительными в своих публичных выступлениях, когда не знаешь, о чем или о ком говоришь. Это может касаться не только Даниила, но и Синнера, Алькараса, Джоковича и кого угодно», — добавила психолог.
Медведеву 29 лет, он является победителем US Open 2021 года, всего на его счету 20 титулов турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин занимает 18-е место в мировом рейтинге. В 2025 году Медведев лишь раз сумел преодолеть первый круг турнира Большого шлема — на Открытом чемпионате Австралии он проиграл во втором раунде американцу Лернеру Тьену.