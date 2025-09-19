Ричмонд
Федерер: финал «Ролан Гаррос» стал тем самым матчем, который был нужен теннису

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о соперничестве итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, отметив, что теннису было необходимо подобное противостояние, после того как он и Рафаэль Надаль завершили свои профессиональные карьеры.

Источник: Чемпионат.com

— У нас на пороге новая эра. Не знаю, согласишься ли ты с этим, но если подумать о том, что «Большой тройки» больше нет — точнее, они больше не выигрывают, — а затем о том, что есть Алькарас и Синнер, то кажется, что мы находимся в этой точке перелома. Ты тоже это видишь?

— Для меня финал «Ролан Гаррос» стал немного таким матчем, знаешь, тем самым, который действительно был нужен теннису, чтобы как бы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафаэля, Серены и по-настоящему принять это соперничество и эту невероятную игру, которую сейчас показывают Карлос и Янник. И Новак всё ещё рядом. Думаю, он сыграл четыре полуфинала в этом году на всех четырёх мэйджорах, что невероятно, — сказал Федерер в эфире CNBC.

В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

