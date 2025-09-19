Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муратоглу: календарь становится слишком тяжёлым в период с мая и до конца августа

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о загруженности теннисного календаря, отметив, что основное количество крупных турниров проходит с мая по август.

Источник: Чемпионат.com

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о загруженности теннисного календаря, отметив, что основное количество крупных турниров проходит с мая по август.

«Думаю, что календарь становится слишком тяжёлым в период с мая и до конца августа. Три турнира “Большого шлема” и так много “Мастерсов” за такой короткий промежуток времени. Я думаю, что это слишком много.

Я бы предпочёл, чтобы они были более равномерно распределены по сезону. Думаю, это было бы лучше для игроков", — приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.

Отметим, что многие ведущие теннисисты мира уже не раз высказывались о календаре соревнований, отмечая, что он выглядит достаточно загруженным.