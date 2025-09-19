Муратоглу — о календаре после US Open: до конца сезона есть много классных турниров

«Конечно, всегда более захватывающе, когда есть турнир “Большого шлема”, потому что это самые крупные события в теннисе. Но я думаю, что после US Open и до конца сезона есть много действительно классных турниров. Назову лишь некоторые: это “Мастерсы”, Итоговый турнир АТР в конце сезона, а также два турнира UTS, которые невероятно захватывающие.