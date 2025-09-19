Джокович стал нежеланным гостем в Сербии и переехал в Грецию. Но там его тоже донимают

Протесты в Сербии начались после трагического случая на вокзале в Нови-Саде, где в ноябре 2024-го обрушился железнодорожный навес. Погибли 16 человек, включая шестилетнюю девочку. Джокович неоднократно публично поддерживал протестующих. После Australian Open — 2025 Новак пришел на баскетбольный матч между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» в толстовке с надписью «Студенты — чемпионы». Также он публиковал в соцсетях фото с протестов и писал имя пострадавшей во время митинга студентки на камере после матча. Вучича подобное поведение легендарного спортсмена не обрадовало. Каких-то жёстких мер в отношении Новака не было принято, но СМИ страны стали упоминать его заметно реже и писали о нём в куда менее восторженных тонах, чем раньше.