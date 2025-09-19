Ричмонд
Монфис о травме голеностопа: «Сейчас явно не лучший момент в моей карьере, атмосфера не очень позитивная»

Вчера француз не доиграл встречу с Александром Шевченко (7:6 (3), 3:6, 0:1, отказ).

Источник: Спортс"

"Давайте начистоту: сейчас явно не лучший момент в моей карьере — слишком много всего происходит, накопились вопросы. Атмосфера не самая позитивная, везение тоже не на моей стороне, а сегодня еще и подвел голеностоп. Просто невезение. Но если говорить по-честному, как человек я чувствую себя очень хорошо — и это главное.

Я по-прежнему невероятно счастлив, что могу играть в теннис на таком высоком уровне — это спорт, который я так люблю. Пусть сегодня голеностоп меня подвел, я все равно благодарен всем, кто помогает мне оставаться в форме. И большое спасибо всем за теплые слова — я их читаю, я их чувствую, и это делает меня счастливым. От всего сердца спасибо вам за поддержку", — написал Монфис в инстаграме.

Сегодня Монфис снялся с пятисотника в Пекине, который пройдет на следующей неделе.