Зверев о доминировании Синнера и Алькараса: «В этом году никому не удалось к ним подобраться. Надеюсь, в 2026-м это изменится»

"В плане скорости такого матча мы никогда еще не видели. Конечно, за последние 15 лет у нас были великие чемпионы и великие матчи с участием Большой тройки. Некоторые из них навсегда войдут в историю. Но теннис, который мы увидели в этом финале, — это что-то новое. Не в том смысле, что лучше или хуже, это просто другой теннис. За этим было потрясающе наблюдать.