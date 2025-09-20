Мексиканский фигурист: желаю добра спортсменам из России. Каждый заслуживает шанса

«В мире столько всего происходит, мне просто немного грустно, что решения некоторых людей могут повлиять на спорт. Я просто считаю, что для спортсменов должно быть больше ясности, потому что мы так усердно работали, чтобы попасть на эти соревнования, и мы все заслуживаем шанса.



Я желаю добра спортсменам в России и во всём мире, я просто надеюсь, что у них всё хорошо и они продолжат бороться за свои мечты, потому что каждый заслуживает шанса», — приводит слова Каррильо ТАСС.