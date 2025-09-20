Ричмонд
Рублев проиграл 88-й ракетке мира на турнире в Китае

Российский теннисист, который был посеян в Ханчжоу под первым номером, уступил во втором круге французу Валантену Руайе.

Источник: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в ¼ финала турнира ATP в китайском Ханчжоу.

Во втором круге 27-летний россиянин, первый сеяный, уступил французу Валантену Руайе, 88-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (2:7).

Следующим соперником 24-летнего Руайе будет американец Лернер Тьен.

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

Ранее в ¼ финала в Ханчжоу вышел россиянин Даниил Медведев, который сыграет с У Ибином из Китая.

Турнир категории ATP 250 в Ханчжоу с призовым фондом более $1 млн завершится 23 сентября.

