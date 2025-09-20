Рублев проиграл 88-й ракетке мира на турнире в Китае

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в ¼ финала турнира ATP в китайском Ханчжоу.
Во втором круге 27-летний россиянин, первый сеяный, уступил французу Валантену Руайе, 88-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (2:7).
Следующим соперником 24-летнего Руайе будет американец Лернер Тьен.
Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
Ранее в ¼ финала в Ханчжоу вышел россиянин Даниил Медведев, который сыграет с У Ибином из Китая.
Турнир категории ATP 250 в Ханчжоу с призовым фондом более $1 млн завершится 23 сентября.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.Читать дальше