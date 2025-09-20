Вторая ракетка России победила второй раз за день и вышла в финал в Сеуле

Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В нынешнем сезоне россиянка в феврале выиграла турнир в австрийском Линце, в августе уступила соотечественнице Диане Шнайдер в финале в мексиканском Монтеррее.