Вторая ракетка России победила второй раз за день и вышла в финал в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA 500 в Cеуле.
В ½ финала 30-летняя россиянка, вторая сеяная, обыграла чешку Катержину Синякову, 77-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.
Из-за дождя в расписании турнира были переносы, поэтому Александрова сыграла второй матч за день. Ранее в субботу в ¼ финала россиянка обыграла немку Эллу Зайдель.
В решающем матче Александрова сыграет против польки Иги Свёнтек, второй ракетки мира.
Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В нынешнем сезоне россиянка в феврале выиграла турнир в австрийском Линце, в августе уступила соотечественнице Диане Шнайдер в финале в мексиканском Монтеррее.
Турнир в Cеуле с призовым фондом $1,064 млн завершится 21 сентября.