«Не знаю, как я выиграла». Ига Швёнтек — о победе над Александровой в финале Сеула

"Хочу поздравить Екатерину с потрясающей неделей и потрясающим финалом. Честно говоря, не знаю, как я его выиграла, ты играла великолепно. Я просто старалась выжить. Поздравляю и твою команду, отличная работа. Надеюсь, мы ещё сыграем в финалах.