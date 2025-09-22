Ричмонд
Калинская поднялась на две позиции в рейтинге WTA

Калинская поднялась на 29-е место в рейтинге WTA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская поднялась с 31-й на 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Первой ракеткой России остается Мирра Андреева, которая занимает пятое место. 11-й осталась Екатерина Александрова, которая на минувшей неделе дошла до финала турнира категории WTA 500 в Сеуле, где уступила польке Иге Швёнтек.

Лидером мирового рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, также в тройку лучших входят Швёнтек и американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, версия от 22 сентября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков;

2. (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8433;

3. (3). Кори Гауфф (США) — 7873;

4. (4). Аманда Анисимова (США) — 5109;

5. (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793;

6. (6). Мэдисон Киз (США) — 4579;

7. (7). Джессика Пегула (США) — 4383;

8. (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006;

9. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003;

10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833;

11. (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3253…

19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2111…

21. (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2049…

29 (31). Анна Калинская (Россия) — 1582…

30 (27). Вероника Кудерметова (Россия) — 1563…

49 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

59 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 1076…

71 (71). Анна Блинкова (Россия) — 938…

76 (65). Полина Кудерметова (Россия) — 899…

87 (79). Анастасия Захарова (Россия) — 840…

89 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 823.

