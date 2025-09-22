Мирра Андреева осталась седьмой в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева осталась седьмой в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Екатерина Александрова, которая на прошедшей неделе дошла до финала турнира категории WTA 500 в Сеуле, осталась на 10-й строчке.
Белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек уже обеспечили себе участие в итоговом турнире.
Чемпионская гонка WTA, версия от 22 сентября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9610 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8033;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5184;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 4908;
5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4450;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4209;
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4189;
8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) −3751;
9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3526;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3136…
16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2031…
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1921…
28 (27). Вероника Кудерметова (Россия) — 1456…
35 (34). Анна Калинская (Россия) — 1301…
38 (37). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
49 (47). Анастасия Потапова (Россия) — 1012.