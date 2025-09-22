Ричмонд
Александр Бублик уверенно вышел в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

Источник: Чемпионат.com

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В полуфинале он обыграл представителя Китая У Ибина со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Бублик 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ибина два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул Александр Бублик поспорит с французским теннисистом Валентеном Руае.

Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Действующим чемпионом соревнований является хорватский теннисист Марин Чилич.