Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кудерметова и Мертенс квалифицировались на итоговый турнир WTA в парах

Кудерметова и Мертенс квалифицировались на турнир WTA в Эр-Рияде в парах.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс квалифицировались для участия в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) текущего сезона в парном разряде, сообщается на официальном сайте организации.

Спортсменки стали четвертой парой, обеспечившей себе участие в турнире. Помимо них, в соревнованиях примут участие чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини, а также канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф.

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующими победительницами турнира являются Дабровски и Рутлифф.

В июле Кудерметова вместе с Мертенс впервые в своей карьере выиграла Уимблдонский турнир в парном разряде. Они во второй раз выступят вместе на соревнованиях, россиянка и бельгийка являются победительницами итогового турнира 2022 года. Мертенс сыграет на итоговом турнире в седьмой раз подряд.