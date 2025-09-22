Кудерметова и Мертенс квалифицировались на итоговый турнир WTA в парах

В июле Кудерметова вместе с Мертенс впервые в своей карьере выиграла Уимблдонский турнир в парном разряде. Они во второй раз выступят вместе на соревнованиях, россиянка и бельгийка являются победительницами итогового турнира 2022 года. Мертенс сыграет на итоговом турнире в седьмой раз подряд.