Кудерметова и Мертенс квалифицировались на итоговый турнир WTA в парах

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс квалифицировались для участия в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) текущего сезона в парном разряде, сообщается на официальном сайте организации.
Спортсменки стали четвертой парой, обеспечившей себе участие в турнире. Помимо них, в соревнованиях примут участие чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини, а также канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф.
Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующими победительницами турнира являются Дабровски и Рутлифф.
В июле Кудерметова вместе с Мертенс впервые в своей карьере выиграла Уимблдонский турнир в парном разряде. Они во второй раз выступят вместе на соревнованиях, россиянка и бельгийка являются победительницами итогового турнира 2022 года. Мертенс сыграет на итоговом турнире в седьмой раз подряд.