Мирре Андреевой по пути к финалу достались Чжэн Циньвэнь и Швёнтек. Обзор сетки Пекина

Соболенко, кстати, в этом сезоне в Пекин вообще не приехала, решив подольше отдохнуть после победы на US Open. Год назад Арина проиграла здесь Каролине Муховой в четвертьфинале и теряет всего 215 очков, так что даже в случае триумфа Швёнтек останется более чем на 1500 очков впереди польки в рейтинге. Отсутствие белоруски позволило Мирре Андреевой попасть в первую четвёрку посева и, соответственно, возглавить одну из четвертей сетки. Это на самом деле достаточно важный момент, поскольку в противном случае можно было получить топ-игрока уже в четвертьфинале, а так она гарантированно не встретится ни с кем выше себя по рейтингу до полуфинальной стадии. Ранее Мирра уже была четвёртой сеяной на «тысячнике» в Монреале этим летом, но там фактически сразу уступила Маккартни Кесслер — в третьем круге, пройдя второй без игры. При этом тогда Андреева занимала в рейтинге седьмую строчку, а сейчас пятую — просто в Канаду не приехало куда больше топов, чем в Китай.