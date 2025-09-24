Ричмонд
Александр Бублик раскрыл забавные тайны о себе в популярной игре

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, поучаствовал в необычной викторине в формате «Было или не было», сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

— Притворялся занятым, чтобы не отвечать на звонок?

— Было.

— Гуглил себя?

— Было.

— Путал имя важного человека?

— Было.

— Жалел ли о сказанном?

— Было.

— Воровал конфеты в магазине?

— Было.

— Надевал разные носки?

— Было.

— Притворялся уверенным?

— Не было, — сказал Бублик в телеграм-канал First&Red.

23 сентября Бублик пополнил свою коллекцию трофеев восьмым титулом ATP. В финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу казахстанец в упорной борьбе взял верх над 88-й ракеткой мира Валентеном Руае из Франции 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).