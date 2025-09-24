Александр Бублик раскрыл забавные тайны о себе в популярной игре

— Притворялся занятым, чтобы не отвечать на звонок?
— Было.
— Гуглил себя?
— Было.
— Путал имя важного человека?
— Было.
— Жалел ли о сказанном?
— Было.
— Воровал конфеты в магазине?
— Было.
— Надевал разные носки?
— Было.
— Притворялся уверенным?
— Не было, — сказал Бублик в телеграм-канал First&Red.
23 сентября Бублик пополнил свою коллекцию трофеев восьмым титулом ATP. В финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу казахстанец в упорной борьбе взял верх над 88-й ракеткой мира Валентеном Руае из Франции 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).