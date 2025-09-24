Алексей Сорокин: Падел — вид спорта, который засасывает

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялось событие, которое имеет важное значение для развития в нашей стране падела — игры, которая уже захватила десятки миллионов людей во всем мире. Здесь открылся первый в стране специализированный стадион — «Падел-Арена РМК», который вмещает 4,5 тыс. человек и обладает всей самой современной инфраструктурой для спортсменов и зрителей. На открытии арены с шоу-матчами перед екатеринбуржцами выступили сильнейшие игроки мирового рейтинга, а Федерация падела России (ФПР) провела здесь этап Российского падел-тура — элитной серии национальных турниров. О стремительном развитии игры в нашей стране мы поговорили с генеральным директором ФПР Алексеем Сорокиным.
К началу 2026 года в России будет уже более 500 кортов
— Последний раз мы с вами общались в ноябре 2024-го. Много изменений произошло за это время?
— Очень много. Во-первых, федерация полностью встала на ноги. Расширилась наша география, падел теперь представлен местными федерациями в 60 регионах России. Мы получили аккредитацию Министерства спорта. Во-вторых, по итогам Кубка России мы получили право сформировать сборную, которая уже провела серию международных двухсторонних встреч со сборными Сербии и Казахстана. В-третьих, на сегодняшний день полностью сложилась система соревнований. Есть турниры, которые эксклюзивно проводит ФПР, и есть масса соревнований, которые проводятся под нашей эгидой. С соблюдением всех регламентных требований, с начислением рейтинговых очков. Эта система достаточно гармоничная и является результатом общего консенсуса в сообществе падела. Увеличилось количество кортов…
— Год назад вы говорили, что их около 200 по всей стране.
— Сейчас вдвое больше, а к началу 2026 года будет уже более 500. Вид спорта растет по всем показателям, и не на проценты, а в разы, и нам очень приятно наблюдать и участвовать в этом. Но самое главное, мы приближаемся к интеграции в мировой падел. Многие наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, их международный рейтинг растет, появляются свои звезды как среди мужчин, так и у женщин. Не секрет, что цель любой федерации — это призовые места на ЧМ. Это вершина айсберга. Понятно, что это не тот результат, который стоит ждать завтра, но мы к нему стремимся в достаточно быстром темпе.
— Есть вероятность, что ФПР признают в FIP в течение двух лет?
— Это не признание, а включение нашей федерации в члены FIP. Мы надеемся на более раннее решение — до конца 2025-го. Ведем постоянный диалог с международной федерацией.
— Насколько полезны были выезды сборной в Сербию и Казахстан?
— Ребята посмотрели на стиль игры и уровень игроков в других странах. Получили большой опыт. Конечно, хорошо, что растет внутрироссийский уровень. Ребятам по-прежнему интересно играть внутри страны. Но любой выход за пределы дает определенную широту взглядов.
— Из топ-игроков у нас по-прежнему только Ксения Шарифова?
— Она единственная россиянка, кто играет в турнирах Premier Padel. Но еще есть Ангелина Неизвестная, которая входит в топ-150 рейтинга. Большие успехи делают Ника Служителева и Алена Васильева. У парней выделил бы Савелия Тулупова, Эрика Томайдиса, Дениса Меркулова. Эти ребята регулярно принимают участие в международных стартах разного уровня, стремительно прогрессируют.
— Кстати, Шарифова приедет на московский международный турнир в октябре?
— Устно она подтвердила свое участие. Окончательно же о составе можно будет судить, когда мы обобщим все заявки. Рассчитываем на достойное представительство. Ведем планомерную работу, хотим организовать интересный, яркий, полноценный турнир. Как и в прошлом году.
В целом хотел бы отметить, что в каждом издании российского падел-тура принимают участия спортсмены из нескольких стран. В международном сообществе никакого раздражения от этого мы не чувствуем. Это крайне важно. Надо отдать должное FIP — ограничений крайне мало. И этим они выгодно отличаются от других международных федераций, для которых характерно более строгое отношение к российским спортсменам. Даже в ТВ-картине на местных каналах игроки маркируются российским флагом. Безумной строгости нет, и это отрадно.
Преимущество этой инфраструктуры в том, что она окупаема
— Призовые российского падел-тура сопоставимы с турнирами FIP?
— У FIP большой разброс призовых, поэтому скажу так: мы в рынке. Сразу назначить космические деньги было бы странно и неправильно. Всё это должно развиваться поэтапно.
— Мы с вами находимся на «Падел-Арене РМК». Это прорывное событие для падела в России?
— Да, это единственная в стране арена такого рода. Со стационарными трибунами, со сценой. На ней можно проводить соревнования любого уровня, вплоть до крупнейших стартов в календаре FIP. Хорошая высокотехнологичная работа. Уверены, уже в самое ближайшее время Екатеринбург станет одной из опорных точек роста падела в нашей стране — с таким вниманием к виду спорта со стороны частного бизнеса в регионе сомнений в этом у нас нет.
— Планируются ли открытия подобных арен в других городах России?
— Вполне возможно, но мы пока о них не слышали. Клубов возникает очень много, многие приходят советоваться в федерацию, как всё правильно организовать. В меру сил стараемся реагировать на такие запросы. Как я говорил выше, география ширится, но пока емкость еще есть. И большая.
— Какие регионы идут в лидерах?
— Кроме Москвы, Екатеринбурга и Петербурга это Волгоград, Мурманск, Новосибирск, Казань. Сейчас строятся клубы во Владивостоке, Тюмени, Саратове, Нижнем Новгороде. Все крупные города или уже построили, или скоро завершат строительство клубов.
Как мы неоднократно подчеркивали, преимущество этой инфраструктуры в том, что она окупаема. В отличие от многих других видов спорта.
— Стоимость кортов остается на уровне 2−10 млн рублей?
— Сам корт от китайского производителя стоит около 2 млн. Несколько дороже из Европы. Всё остальное — это стройка, и тут нет пределов фантазии. Но, повторюсь, самоокупаемость очень быстрая.
Все имеющиеся клубы забиты под завязку. Особенно в выходные, вечерние и утренние часы. Надо задолго бронировать или не иметь выбора (доступные временные слоты или отказные). Многие бронируют время на абонентской основе на много недель. Пока это рынок продавца, а не рынок покупателя. Но скоро ситуация изменится. Для вида спорта хорошо, когда можно будет поиграть в любое удобное время.
— Вы сами часто играете?
— Три раза в неделю. Но не сказал бы, что очень доволен прогрессом. Мешает отсутствие теннисного прошлого, но чем богаты.
— Недавно вы провели командный турнир. Как оцените его перспективу?
— Попробовали новый формат и получили только позитивные отклики. Получилось даже веселее и азартнее, чем мы ожидали. Будем продолжать. Сейчас не примеряли никакой принцип формирования команд. В дальнейшем подумаем над четким критерием — собирать команды на клубной основе или географической. Или несколько форматов параллельно. Думаю, что каждый регион захочет представлять свою команду и, возможно, скоро у нас появится командный чемпионат России.
Если падел будет представлен на Олимпиаде-2032 — это будет справедливое решение со стороны МОК
— В мировом паделе появляются топ-игроки не из Испании и Аргентины?
— Если возьмем топ-100 мирового рейтинга, то там будет доминация испанцев и аргентинцев. Но их уже поджимают Парагвай, Уругвай и Бразилия — в Латинской Америке. Италия, Швеция, в какой-то степени Франция — если говорим про Европу. Появляются японские игроки, из Ближневосточного региона, где падел развивается невероятными темпами. География объективно ширится. Это была одна из задач международной федерации, и они с успехом справляются.
Еще важный момент: в падел играют и проводят соревнования около 130 стран. То есть официальные соревнования есть даже в тех странах, которые не являются членами FIP. Это положительно говорит об их политике и стратегии. Они не замыкаются, а постоянно расширяют горизонты.
— А сколько сейчас членов в FIP?
— 87 стран. Порог 80 они перевалили полгода назад.
— Сейчас можно сказать, что падел приблизился к тому, чтобы попасть в олимпийскую программу в 2032 году?
— Считаю, что да. Это было одно из приоритетных направлений работы международной федерации. Они потратили много усилий, и учитывая, с какой интенсивностью множатся игроки, в том числе профи, это будет справедливое решение со стороны МОК. Наша сборная туда и будет готовиться.
— Молодое поколение подает надежды?
— Мы большое внимание уделяем юниорской программе. У нас есть формализованные отношения с одной из ведущих испанских академий. Привлекаем оттуда тренеров для работы с юниорами. Уверен, что нашим будущим чемпионам сейчас 12−14 лет.
— Многие селебрити стали играть в падел?
— Почти каждый день появляются всё новые и новые имена. Блогеры, артисты, известные спортсмены. Регулярно видим сообщения в соцсетях: попробовал, понравилось, буду тренироваться. Стандартная история. Падел — вид спорта, который засасывает. В хорошем смысле этого слова. Обладает наркотическим магнетизмом.
Тимур Ганеев