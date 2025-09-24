Алексей Сорокин: Падел — вид спорта, который засасывает

— Сейчас вдвое больше, а к началу 2026 года будет уже более 500. Вид спорта растет по всем показателям, и не на проценты, а в разы, и нам очень приятно наблюдать и участвовать в этом. Но самое главное, мы приближаемся к интеграции в мировой падел. Многие наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, их международный рейтинг растет, появляются свои звезды как среди мужчин, так и у женщин. Не секрет, что цель любой федерации — это призовые места на ЧМ. Это вершина айсберга. Понятно, что это не тот результат, который стоит ждать завтра, но мы к нему стремимся в достаточно быстром темпе.