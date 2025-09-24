234-я ракетка мира дисквалифицирован на месяц из-за триметазидина, попавшего в организм через загрязненный препарат

Теннисное агентство ITIA, которое занимается антидопингом, сообщило, что 30-летний португальский теннисист получил дисквалификацию на один месяц после положительного теста на турнире в феврале 2025 года. Организация признала, что нарушение было непреднамеренным и вызвано загрязнением рецептурного препарата.