234-я ракетка мира дисквалифицирован на месяц из-за триметазидина, попавшего в организм через загрязненный препарат

Источник: Спортс"

Теннисное агентство ITIA, которое занимается антидопингом, сообщило, что 30-летний португальский теннисист получил дисквалификацию на один месяц после положительного теста на турнире в феврале 2025 года. Организация признала, что нарушение было непреднамеренным и вызвано загрязнением рецептурного препарата.

234-я ракетка мира уже отбыл временное отстранение дольше срока недопуска к соревнованиям во время расследования. Таким образом, он может выступать на турнирах.

Напомним, аналогичная ситуация произошла с Игой Швентек год назад. Полька также получила дисквалификацию на месяц за триметазидин, который оказался в ее организме через загрязненный мелатонин.

Швентек попалась на допинге — том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц.