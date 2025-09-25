Мирра Андреева высказалась о травме лодыжки, которая беспокоила её на US Open — 2025

«Я чувствую себя хорошо, с лодыжкой всё в порядке. Мы хорошо поработали над её восстановлением и укреплением, и я надеюсь, что она не будет беспокоить меня до конца сезона. Надеюсь, что она не будет беспокоить меня до конца жизни. Пока что чувствую себя хорошо», — приводит слова Андреевой Punto de Break.