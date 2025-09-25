Мирра Андреева высказалась о травме лодыжки, которая беспокоила её на US Open — 2025

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём состоянии здоровья в преддверии турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
Андреева получила травму лодыжки по ходу матча на «тысячнике» в канадском Монреале. Она пропустила турнир в Цинциннати (США), а на US Open — 2025 играла с дискомфортом.
«Я чувствую себя хорошо, с лодыжкой всё в порядке. Мы хорошо поработали над её восстановлением и укреплением, и я надеюсь, что она не будет беспокоить меня до конца сезона. Надеюсь, что она не будет беспокоить меня до конца жизни. Пока что чувствую себя хорошо», — приводит слова Андреевой Punto de Break.