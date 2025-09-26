Ричмонд
Вторая ракетка России проиграла на старте «тысячника» в Пекине

Екатерина Александрова начала выступления в Пекине сразу со второго круга, где уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Во втором круге 30-летняя россиянка, девятая сеяная, уступила чешке Барборе Крейчиковой, 34-й ракетке мира, со счетом 5:7, 2:6.

Александрова стартовала на турнире сразу со второго круга как одна из сеяных. На прошлой неделе россиянка дошла до финала в Сеуле, где уступила польке Иге Свёнтек.

Следующей соперницей Крейчиковой, чемпионки Уимблдона-2024, будет американка Маккартни Кесслер.

Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Пекине завершится 5 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $8,96 млн.