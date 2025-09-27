Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина

В субботу, 27 сентября, на Открытом чемпионате Китая проходили заключительные матчи второго круга в женском одиночном разряде. Сразу три встречи с участием российских теннисисток поставили первым запуском, и в одной из них участвовала пятая ракетка мира Мирра Андреева, посеянная под четвёртым номером. Год назад Мирра в Пекине дошла до четвертьфинала.
18-летняя Андреева, имевшая bye в стартовом круге, проводила первый матч после US Open, на котором она смогла дойти лишь до третьего круга. В соперницах у россиянки оказалась 31-летняя китаянка Чжу Линь, получившая уайлд-кард на домашний турнир. По рейтингу она никак не могла бы попасть на «тысячник» — Чжу Линь располагается на 253-й строчке в мировой классификации. Но это не помешало китаянке разгромить Моюку Утидзиму в первом круге (6:1, 6:3).
Андреева не играла почти месяц, однако эта пауза не отразилась на её конкурентоспособности. Россиянка хорошо двигалась, играла чище соперницы, и в первой половине стартовой партии Чжу Линь ничего не могла ей противопоставить. Мирра начала встречу с брейка, а в пятом гейме ещё раз взяла чужую подачу.
Поведя 4:1, Андреева впервые столкнулась с проблемами. Мирра начала гейм с двойной ошибки и так же его закончила — так китаянка отыграла один брейк. Но на результате первого сета это не сказалось. После этой локальной неудачи россиянка в третий раз забрала гейм на приёме, после чего под ноль подала на партию — 6:2 за 35 минут.
В начале второго сета Чжу Линь оказывала упорное сопротивление, и Андреева не смогла начать партию с брейка, хотя заработала три брейк-пойнта. А вот в третьем гейме Мирра воспользовалась ошибками соперницы и забрала её подачу, после чего под ноль подтвердила брейк — 3:1.
После этого юная россиянка быстро довела дело до победы. Она взяла ещё два гейма, после чего китаянка прервала её серию. А в восьмом гейме Андреева подала на матч — 6:2, 6:2 за 1 час 19 минут.
Так Андреева одержала 39-ю победу в сезоне — и первую над теннисисткой, располагающейся за пределами первой сотни. До этого у неё были два поражения в двух матчах с соперницами не из топ-100 — от Лоис Буассон в ¼ финала «Ролан Гаррос» и от Тэйлор Таунсенд в третьем круге US Open.
В третьем круге Мирра сразится с Джессикой Бузас Манейро (Испания), которая одолела Даяну Ястремскую (Украина, 29).
Анна Калинская (28) вышла на корт с Камилой Осорио из Колумбии, 83-й ракеткой мира. В первом круге Осорио выиграла трёхчасовую битву (7:5, 6:7 (5:7), 7:5) с Энн Ли. В начале этого десятилетия Калинская дважды встречалась с колумбийкой, и в тех поединках теннисистки обменялись победами.
В начале игры брейк-пойнты были у обеих теннисисток, но реализовывала их только Осорио. Калинская не отдавала ей геймов без борьбы, однако колумбийка лучше действовала на важнейших мячах. Россиянка смогла взять лишь один гейм, когда счёт уже был 0:5 не в её пользу. После этого Осорио подала на партию — 6:1 за 35 минут.
Второй сет Калинская также начала неудачно. После того как Осорио повела 3:0 с двумя брейками, казалось, что россиянку уже ничто не спасёт. Однако Анна нашла в себе силы перевести матч в решающую партию. Она сравняла счёт (3:3), затем соперницы шли вровень, а в 10-м гейме Калинская в третий раз добилась брейка — 6:4 за 46 минут.
Увы, столь мощный отыгрыш в исполнении Анны не привёл к победе в поединке. В третьем сете теннисистки на равных вели борьбу, а решающим стал второй брейк от Осорио, который она сделала при счёте 4:4. Россиянка неудачно провела свой гейм, и за счёт этого колумбийка заработала право подавать на матч. Калинская не сдавалась, и у неё была возможность отыграть матчбол, но в напряжённом обмене она пробила в сетку. Осорио вышла в 1/16 финала — 6:1, 4:6, 6:4 за 2 часа 15 минут.
59-я ракетка мира Анастасия Потапова, которая в первом круге прошла Катержину Синякову (6:3, 6:4), во втором круге сражалась с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (21). Этим летом Мбоко одолела Потапову на харде Вашингтона — 6:2, 6:4.
В первом сете теннисистки дважды обменивались брейками — в начале партии и в её конце. Потапова дважды отвечала Мбоко обратным брейком, причём во втором случае канадка не смогла подать на сет. На тай-брейке россиянка вела 5:0, проиграла следующие пять мячей, однако партия всё же осталась за ней — 7:6 (7:5) за 1 час 10 минут.
Во втором сете качели продолжились: Потапова вела с брейком, после 3:1 отдала четыре гейма подряд, а потом столько же геймов забрала (три из них — под ноль!) и одержала победу — 7:6 (7:5), 7:5 за 2 часа 7 минут. Мбоко закончила матч с 11 двойными ошибками. А Анастасия в третьем круге сразится либо с датчанкой Кларой Таусон, либо с Зейнеп Сёнмез из Турции.
Диана Шнайдер (17) в этот день встретилась с австралийкой Майей Джойнт, которая в стартовом матче выбила Викторию Хименес-Касинцеву (6:3, 6:2). 19-летняя Джойнт располагается на 36-й строчке в рейтинге WTA.
Шнайдер в первом же гейме заработала брейк-пойнт, но не использовала его и после этого всё время была в положении догоняющей. Россиянка во втором гейме отдала подачу, сумела ответить обратным брейком, однако после этого брейк-пойнты были только у Джойнт. Какое-то время Диана их отыгрывала, несмотря на обилие двойных ошибок, — так, в 10-м гейме Майя упустила три сетбола на приёме. А вот в 12-м гейме австралийка дожала соперницу, использовав второй сетбол на приёме (на решающем мяче Шнайдер допустила двойную), то есть уже пятый с учётом предыдущих, — 7:5 за 55 минут.
Диана так и не придумала, как вернуться в матч, — во второй партии игра у неё полностью разладилась. Занести себе в актив Шнайдер может разве что пятый гейм, когда она, уступая 0:4, взяла подачу соперницы. А все остальные геймы в этом сете взяла Джойнт. В седьмом гейме австралийка ушла с брейк-пойнта и реализовала первый же матчбол — 7:5, 6:1 за 1 час 25 минут.
Людмила Самсонова (19) провела матч с 41-м номером мирового рейтинга Лоис Буассон, которая известна в первую очередь тем, что в этом году, будучи 361-й ракеткой мира, не пустила Мирру Андрееву в полуфинал «Ролан Гаррос». В первом круге Пекина 22-летняя француженка почти три с половиной часа играла с Далмой Галфи — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.
Обе теннисистки вышли на этот матч с затейпированным левым бедром. В первом сете Буассон выдала невероятный процент попадания первой подачи — 87%. У Самсоновой не было ни одного брейк-пойнта за всю партию, хотя до «ровно» она однажды добралась. Россиянка подавала первым мячом лишь в одном случае из двух, даже реже (43%), но в обменах смотрелась уверенно — за исключением одного гейма, который всё и решил. Француженка в шестом гейме сделала брейк, а в девятом подала на сет — 6:3 за 38 минут.
Во второй партии Самсонова на ранний брейк соперницы сумела ответить своим, после чего счёт стал 2:2. Ничто не предвещало провала Людмилы в концовке. Однако после 4:4 россиянка не взяла ни одного очка и потерпела поражение — 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты.
Турнир WTA-1000 в Пекине завершится 5 октября.