Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина

Шнайдер в первом же гейме заработала брейк-пойнт, но не использовала его и после этого всё время была в положении догоняющей. Россиянка во втором гейме отдала подачу, сумела ответить обратным брейком, однако после этого брейк-пойнты были только у Джойнт. Какое-то время Диана их отыгрывала, несмотря на обилие двойных ошибок, — так, в 10-м гейме Майя упустила три сетбола на приёме. А вот в 12-м гейме австралийка дожала соперницу, использовав второй сетбол на приёме (на решающем мяче Шнайдер допустила двойную), то есть уже пятый с учётом предыдущих, — 7:5 за 55 минут.