Потапова обыграла Мбоко в матче второго круга теннисного турнира в Пекине

Потапова обыграла Мбоко в матче второго круга теннисного турнира в Пекине.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 9 млн долларов.

В матче второго круга Потапова обыграла канадку Викторию Мбоко (21-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут.

В третьем круге Потапова встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания, 10) — Зейнеп Сёнмез (Турция).

В другом матче россиянка Анна Калинская (28) за 2 часа 13 минут уступила колумбийке Камиле Осорио со счетом 1:6, 6:4, 4:6. В следующем круге колумбийка сыграет с победительницей встречи Ига Швёнтек (Польша, 1) — Юань Юэ (Китай).