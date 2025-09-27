Потапова обыграла Мбоко в матче второго круга теннисного турнира в Пекине.

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 9 млн долларов.
В матче второго круга Потапова обыграла канадку Викторию Мбоко (21-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут.
В третьем круге Потапова встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания, 10) — Зейнеп Сёнмез (Турция).
В другом матче россиянка Анна Калинская (28) за 2 часа 13 минут уступила колумбийке Камиле Осорио со счетом 1:6, 6:4, 4:6. В следующем круге колумбийка сыграет с победительницей встречи Ига Швёнтек (Польша, 1) — Юань Юэ (Китай).