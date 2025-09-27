Самсонова проиграла Буассон во втором круге теннисного турнира в Пекине

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила француженке Лоис Буассон в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 9 млн долларов.
Встреча завершилась поражением посеянной под 19-м номером Самсоновой со счетом 3:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
22-летняя Буассон впервые играет в основной сетке турнира категории WTA 1000.
В третьем круге француженка сыграет с американкой Эммой Наварро (16-й номер посева).