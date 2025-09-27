Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шнайдер не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Пекине

Шнайдер уступила Джойнт в матче второго круга турнира категории WTA в Пекине.

Источник: Daniel Pockett/Getty Images

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 9 млн долларов.

В матче второго круга Шнайдер (17-й номер посева) уступила Майе Джойнт из Австралии со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В третьем круге Джойнт сыграет с победительницей встречи Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия, 14).

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше