Шнайдер не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Пекине

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 9 млн долларов.
В матче второго круга Шнайдер (17-й номер посева) уступила Майе Джойнт из Австралии со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
В третьем круге Джойнт сыграет с победительницей встречи Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия, 14).
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше