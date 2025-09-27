Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Вторая ракетка мира Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Пекине, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.

В матче второго круга посеянный под первым номером Синнер со счетом 6:4, 5:7, 6:0 обыграл француза Теранса Атмана, занимающего 68-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соперники провели на корте 2 часа 21 минуту.

В третьем раунде Синнер сыграет против 57-й ракетки мира венгра Фабиана Марожана.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше