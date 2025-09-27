Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Пекине, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.
В матче второго круга посеянный под первым номером Синнер со счетом 6:4, 5:7, 6:0 обыграл француза Теранса Атмана, занимающего 68-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соперники провели на корте 2 часа 21 минуту.
В третьем раунде Синнер сыграет против 57-й ракетки мира венгра Фабиана Марожана.
