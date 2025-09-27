Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Токио

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Токио, призовой фонд которого превышает 2 миллиона долларов.
В матче третьего круга Алькарас (1-й номер посева) обыграл бельгийца Зизу Бергса со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
В четвертьфинале соперником Алькараса станет американец Брэндон Накашима, занимающий 33-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше