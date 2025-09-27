Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Радукану уверенно обыграла Букшу и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

Чемпионка US Open — 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Источник: Чемпионат.com

Чемпионка US Open — 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором раунде она обыграла испанку Кристину Букшу (67-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Радукану выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. У Букши ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в ⅛ финала на турнире в Пекине Эмма Радукану поборется с седьмой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше