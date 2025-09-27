Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева: я оказывала давление на себя, ожидала большего. Сейчас учусь быть добрее

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о давлении на себя после двух титулов на престижных турнирах в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

Источник: Чемпионат.com

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о давлении на себя после двух титулов на престижных турнирах в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

"Могу сказать, что меня устраивало всё внимание, которое я получала. Это было больше похоже на то, что я сама оказывала давление на себя. Это были не люди со стороны, а скорее я сама. Я также ожидала большего от себя. Сейчас учусь быть добрее к себе, уделять себе немного времени, иногда не осуждать себя слишком строго и сразу.

Да, теперь стало немного легче. Очевидно, иногда бывают дни, когда всё ещё тяжело. Совершенствуюсь в том, как облегчить себе задачу, пытаюсь освоить новую технику", — сказала Андреева на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше