Мирра Андреева: я оказывала давление на себя, ожидала большего. Сейчас учусь быть добрее

"Могу сказать, что меня устраивало всё внимание, которое я получала. Это было больше похоже на то, что я сама оказывала давление на себя. Это были не люди со стороны, а скорее я сама. Я также ожидала большего от себя. Сейчас учусь быть добрее к себе, уделять себе немного времени, иногда не осуждать себя слишком строго и сразу.