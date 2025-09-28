Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Пекине, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.
В матче второго круга Медведев, посеянный под восьмым номером, 8-я обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счетом 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты.
Следующим соперником 29-летнего Медведева станет победитель встречи между немцем Александром Зверевым (2) и французом Корентеном Муте. Россиянин — финалист турнира в Пекине 2023 года.
Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.Читать дальше