Алькарас вышел в полуфинал турнира в Токио

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Токио, призовой фонд которого превышает 2 миллиона долларов.
В матче ¼ финала Алькарас обыграл американца Брэндона Накашиму, занимающего 33-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
В полуфинале соперником Алькараса станет норвежец Каспер Рууд (12).
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше