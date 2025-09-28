Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Токио

На турнире категории АТР-500 в японском Токио завершились матчи ¼ финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований. Матчи за выход в финал состоятся завтра, 29 сентября.
Теннис. Турнир АТР-500 в Токио (Япония). ½ финала:
Каспер Рууд (Норвегия) — Карлос Алькарас (Испания).
Тейлор Фриц (США) — Дженсон Бруксби (США).
Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше