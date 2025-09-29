Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Пекине, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу посеянного под первым номером Синнера. Марожан занимает 57-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут.
В полуфинале Синнер, победитель турнира в Пекине 2023 года и финалист розыгрыша 2024 года, встретится с посеянным под третьим номером австралийцем Алексом де Минауром.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше