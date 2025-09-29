Медведев — в полуфинале Пекина! Он впервые за два года победил на харде игрока из топ-3

Медведев и Зверев уже в 21-й раз играли друг с другом. С 2016 года они как минимум раз за сезон пересекаются на корте, за исключением 2022-го, когда немец надолго выбыл из строя из-за тяжёлой травмы. Поначалу Александр регулярно побеждал Даниила, выиграв пять из первых шести матчей. Но потом уже россиянин стал регулярно обыгрывать принципиального соперника. Причём в последние годы в этом смысле ничего не изменилось, несмотря на то что Медведев, который уже более двух лет не может завоевать титул, угодил в серьёзный кризис. Россиянин выиграл у Зверева семь из последних восьми встреч, в том числе полуфинал Галле-2025 — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4. После того матча общий счёт стал 13−7 в пользу Даниила.