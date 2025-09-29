Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев — в полуфинале Пекина! Он впервые за два года победил на харде игрока из топ-3

Александр Зверев ругался, швырял ракетку и в 14-й раз уступил Даниилу. А Потапова присоединилась к Мирре в четвёртом круге.

Источник: Getty Images

В понедельник, 29 сентября, на Открытом чемпионате Китая, проходящем в Пекине, состоялись мужские четвертьфиналы. Закрывал программу дня матч с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, посеянного под восьмым номером. Медведев, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, играл с немцем русского происхождения Александром Зверевым (2), третьей ракеткой мира.

Медведев в первых двух матчах на турнире не потерял ни сета. В этих встречах Даниил выбил из сетки Кэмерона Норри (6:3, 6:4) и Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 6:3). Звереву пришлось приложить чуть больше усилий. Лоренцо Сонего в первом круге Александр прошёл без потери партии (6:4, 6:3), а вот с Корентеном Муте пришлось посражаться — 7:5, 3:6, 6:3.

Медведев и Зверев уже в 21-й раз играли друг с другом. С 2016 года они как минимум раз за сезон пересекаются на корте, за исключением 2022-го, когда немец надолго выбыл из строя из-за тяжёлой травмы. Поначалу Александр регулярно побеждал Даниила, выиграв пять из первых шести матчей. Но потом уже россиянин стал регулярно обыгрывать принципиального соперника. Причём в последние годы в этом смысле ничего не изменилось, несмотря на то что Медведев, который уже более двух лет не может завоевать титул, угодил в серьёзный кризис. Россиянин выиграл у Зверева семь из последних восьми встреч, в том числе полуфинал Галле-2025 — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4. После того матча общий счёт стал 13−7 в пользу Даниила.

Медведев выиграл жеребьёвку и вопреки обыкновению выбрал подачу, а не приём, — сказывается влияние его нового тренера Томаса Юханссона? Несмотря на двойную ошибку в самом начале, россиянин чётко провёл свой гейм. На приёме Даниил смотрелся поинтереснее, чем Зверев в первом гейме, но тот также удержал подачу — 1:1. У Медведева же первая подача не шла, и в третьем гейме он дал ещё две двойные, но в обменах действовал чисто, избегая ненужного риска. Поэтому в начале матча все очки, которые Зверев взял на приёме, были добыты им исключительно за счёт двойных в исполнении соперника.

Немец не гнушался тактики «подача — выход к сетке», и это сыграло с ним злую шутку. Александр вёл 40:0, потом упустил один из геймболов, пробив смэшем в сетку, а на брейк-пойнте ошибся в обмене, который предложил ему Медведев. Даниил серьёзно рисковал не подтвердить брейк: очередная двойная ошибка, 0:40. Но после этого Зверев снова стал срывать удары, а россиянин очень вовремя стал подавать навылет (два эйса за гейм) и оторвался в счёте — 4:1.

Во второй половине сета оба теннисиста без особых трудностей держали каждый свою подачу. Такой расклад целиком и полностью устраивал Медведева. Зверев же, понимая, что партия вот-вот уплывёт, в последнем гейме не сдержался и швырнул ракетку на корт. Не помогло: Даниил дожал Александра и забрал сет — 6:3 за 39 минут.

В начале второй партии Зверев заметно нервничал, ругался в адрес отца, который одновременно является его тренером, а Медведев, напротив, был расслаблен и спокоен. В силу того, что в предыдущем сете было сыграно нечётное количество геймов, очерёдность подачи изменилась. Это немного помогло немецкому теннисисту — он уже не был в положении догоняющего и регулярно выходил вперёд в счёте, пусть и без брейка.

Первая подача на этом отрезке летела у обоих игроков, так что о брейк-пойнтах, не говоря уже о брейках, речь не шла. В шестом гейме, правда, Медведев после очередной двойной ошибки (уже пятой к тому моменту) столкнулся с небольшими трудностями, но большего, нежели «ровно», сопернику не подарил — 3:3. А ключевым стал седьмой гейм, в котором Даниил использовал второй брейк-пойнт — упорство россиянина на приёме принесло свои. Проиграв важнейшее очко, Зверев вновь в ярости швырнул ракетку на корт, за что получил предупреждение от судьи на вышке.

Под конец Александр совсем развалился, и Медведеву даже подавать на матч не пришлось. Даниил взял свой гейм, а закончил встречу вторым брейком подряд — 6:3, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Так Медведев в 14-й раз обыграл Зверева (при семи поражениях) и в 60-й раз вышел в полуфинал на уровне ATP. Он стал шестым теннисистом среди действующих игроков, покоривших этот рубеж, — после Новака Джоковича (197 полуфиналов), Зверева (76), Гаэля Монфиса (73), Марина Чилича (67) и Стэна Вавринки (64). Даниил лишь во второй раз в этом сезоне обыграл игрока из первой десятки, причём первая победа была добыта над тем же Зверевым в полуфинале Галле.

Кроме того, Медведев прервал серию поражений от игроков из первой тройки на харде, своём любимом покрытии. После победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open 2023 года Даниил потерпел восемь поражений подряд во встречах с топ-3 на харде. Одно поражение на этом отрезке нанёс ему Новак Джокович (в финале того же US Open), три — Алькарас, четыре — Янник Синнер.

В полуфинале Пекина Медведев сразится с Лёнером Тьеном, который прошёл Лоренцо Музетти — 4:6, 6:3, 3:0 (отказ). А другую полуфинальную пару составят Янник Синнер и Алекс де Минор. Австралиец на снятии прошёл Якуба Меншика (уступая 1:4 в первом сете, чех снялся из-за травмы), а итальянец победил Фабиана Марожана — 6:1, 7:5. Во второй партии венгерский теннисист не смог подать на сет.

Помимо снятий Музетти и Меншика сегодня в Пекине было ещё три подобных случая. На женском «тысячнике», который тоже проходит в этом городе, завершились матчи третьего раунда, то есть 1/16 финала. Лоис Буассон отказалась от продолжения борьбы по ходу встречи с Эммой Наварро, когда американка вела 6:2, 1:0, Камила Осорио снялась после «баранки» от Иги Швёнтек, а олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь, восстановившаяся после травмы, не смогла закончить матч с Линдой Носковой, снявшись при 0:3 в третьем сете.

А если вспомнить, что Карен Хачанов и Андрей Рублёв без борьбы вышли в полуфинал парного турнира, после того как их соперники снялись, то общее число отказов/снятий в этот день составило небывалую величину — шесть!

Кроме того, 59-я ракетка мира Анастасия Потапова играла с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез, занимающей 82-е место в мировом рейтинге. Потапова здорово начала и из первых шести геймов выиграла пять. Был, правда, скользкий момент в третьем гейме, когда россиянка ушла с двойного брейк-пойнта. С первого раза Анастасия не подала на сет, под ноль отдав свой гейм. Однако вторая попытка оказалась успешной — 6:3 за 36 минут.

Во второй партии Потапова долгое время шла без брейк-пойнтов в своих геймах, так что брейк под ноль, сделанный в пятом гейме, позволил ей комфортно чувствовать себя в концовке. Несмотря на это, Анастасия не подала на матч в десятом гейме, и Сёнмез сравняла счёт — 5:5. Однако россиянка не расклеилась и быстро довела встречу до победы — 6:3, 7:5 за 1 час 29 минут.

В ⅛ финала Потапова сразится с Линдой Носковой.

Финалистка US Open — 2024 Джессика Пегула (5) одержала драматичную победу в матче с чемпионкой того же турнира 2021 года Эммой Радукану (30). Пегула отдала первый сет, на тай-брейке второй партии отыграла три матчбола, а в решающем сете навесила «баранку» — 3:6, 7:6 (11:9), 6:0 за 2 часа 23 минуты. Теперь Джессику ожидает встреча с украинкой Мартой Костюк (23).

Ранее в этот день в ⅛ финала Пекина вышла Мирра Андреева.

А в Токио в финал вышел первый номер рейтинга ATP Карлос Алькарас. После первого сета в матче с Каспером Руудом наклёвывалась сенсация, но шестикратный чемпион ТБШ всё же смог одержать волевую победу — 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 10 минут.

За титул в столице Японии Карлос сразится с Тейлором Фрицем, который совсем недавно обыграл его на Кубке Лэйвера. Решающий матч состоится во вторник, 30 сентября. Алькарас в девятый раз подряд сыграет в финале. До него с 1990 года подобного добивались только представители «Большой тройки».

Мужской турнир ATP-500 на Открытом чемпионате Китая завершится в среду, 1 октября, а женский «тысячник» — в воскресенье, 5 октября.

Александр Насонов

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше