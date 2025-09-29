«Не доверяю мылу, если оно плохо пенится». Удивительные мысли философа и теннисиста Циципаса

Что касается рабочих отношений Циципасов, то Стефанос прошлым летом решился на перемены и уволил отца, после чего публично раскритиковал его. При этом теннисист отметил, что Апостолос будет путешествовать с ним на какие-то турниры, но только как родитель, а не как тренер. Впрочем, с другими наставниками не задалось. Стефанос (или Степа, как его обычно называет мама) поработал с почти неизвестным Димитрисом Чатзиниколау, затем нанял легендарного чемпиона Уимблдона-2001 Горана Иванишевича, который в итоге вынес сор из избы не хуже, чем сам Стефанос с отцом летом 2024-го: хорват сказал, что никогда не видел профессионального теннисиста в худшем физическом состоянии и что даже он сам в 53 года с больным коленом лучше готов физически. Вскоре сотрудничество закончилось, а тренером Степы вновь стал его отец.