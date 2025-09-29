«Не доверяю мылу, если оно плохо пенится». Удивительные мысли философа и теннисиста Циципаса

Грек с русскими корнями (его мама — бывшая теннисистка Юлия Сальникова, дочь советского футболиста Сергея Сальникова, вышедшая замуж за тренировавшего ее Апостолоса Циципаса и эмигрировавшая в Грецию) еще недавно был одним из самых ярких игроков тура. Помимо результатов, Стефанос запомнился затяжным конфликтом с Даниилом Медведевым, попыткой разорвать рабочие отношения с отцом и, как ни странно, множеством философских цитат. Сложно сказать, стало ли это частью публичного образа Стефаноса или ему просто искренне нравится регулярно публиковать глубокомысленные высказывания, но этот контент он создает уже много лет. Не исключено, что отчасти эти высказывания помогают Циципасу переживать его нынешний кризис — разрыв с любимой девушкой Паулой Бадосой и серию неудач на корте.
Как поссорился Стефанос с Даниилом
Ссора с Медведевым стала первым фактором, сделавшим Циципаса широко известным в медийном теннисном пространстве — как минимум русскоязычном. В начале 2018-го 19-летний грек еще находился во второй половине топ-100 мирового рейтинга, да и Даниил тогда был лишь 52-й ракеткой мира.
Их встреча в первом круге «мастерса» в Майами осталась бы рядовым событием, если бы Циципас не сказал что-то себе под нос во время рукопожатия после поражения в трех сетах. Медведев завелся, начал обвинять соперника в долгом туалетном перерыве (на пять минут), в том, что он не извинялся, когда мяч задевал трос, и в том, что Стефанос во время всей этой тирады даже не смотрел на Даниила, а потом и вовсе молча ушел с корта. Судье на вышке Медведев сказал, что Циципас перед этим назвал его «сраным русским».
Дальше была блокировка Даниила Стефаносом в его аккаунте в запрещенной ныне соцсети, где много фотографий и видео, а их взаимоотношения развивались по синусоиде. Циципас то отвешивал комплименты игре россиянина, то называл ее скучной. Между этими событиями они успели совершить полет на одном частном самолете из Вашингтона в Монреаль летом 2019-го, когда Медведев начал свой рывок из просто неплохого игрока на топ-уровень (к полету был причастен австралийский скандалист Ник Кирьос, видимо, решивший помирить звезд), ну, а после оценки Стефаносом игры Даниила как скучной россиянин обиделся и начал проходиться по греку по каждому поводу и даже почти без повода. Сейчас страсти уже утихли, а Медведев ведет 10−4 по личным встречам, выиграв в том числе три последних поединка (и пять первых).
Все жаловались на подсказки Стефаносу от отца — а потом их разрешили правилами
Вообще, тренерство со стороны родственников в теннисе не редкость. В каких-то случаях это оборачивается кошмаром — тут наиболее ярким примером из относительно недалекого прошлого можно назвать Елену Докич, которую отец-тренер за любую неудачу унижал и даже бил. С другой стороны, Рафаэль Надаль почти всю карьеру успешно играл под руководством родного дяди Тони, Александра Зверева также тренирует его отец, Ричард Уильямс много лет был тренером своих дочерей — Серены и Винус, хотя они работали и с другими специалистами.
Апостолос — точно не худшее воплощение подобных историй, но раньше вокруг него регулярно были скандалы, связанные с подсказками Стефаносу с трибун. Конечно, тренеры всегда поддерживали подопечных, болея за них в боксах, показывали какие-то жесты, призванные напомнить о тактическом плане или что-то подправить по ходу игры, но вербальное общение до недавнего времени было запрещено. Судьи на вышке могли выносить предупреждения за разговоры тренеров с подопечными — и зачастую делали это (два предупреждения приводят к штрафному очку, три — к потере гейма).
Однако Циципас нередко оставался безнаказанным, и многие соперники жаловались арбитрам на регулярные подсказки от Апостолоса — в том числе Медведев. Во время его полуфинала со Стефаносом на Australian Open-2022 это привело к перепалке с судьей Хауме Кампистолем, и Даниил тогда выдал мем, назвав его little cat. «Маленький кот» — очевидно, замена слова pussy, которое имеет разнообразные значения, но здесь должно переводиться как «трус» или «слабак». Так Медведев охарактеризовал Кампистоля за то, что он не делал попыток пресечь подсказки Апостолоса.
Также Стефанос любил надолго уходить в раздевалку между сетами, и Энди Маррей с Александром Зверевым были в числе теннисистов, обвинявших его в общении с отцом по телефону во время пребывания там. Доказать это не удалось, а проблема в итоге разрешилась неожиданным образом: в середине сезона-2022 в теннисе в порядке эксперимента разрешили «коучинг» (подсказки из боксов игроков), а затем эти правила утвердили на постоянной основе. До того тренеры могли помогать только в WTA, причем девушки вызывали наставников на корт ограниченное количество раз за матч, а каждое слово из бесед транслировалось в прямом эфире благодаря надетым на тренеров микрофонам.
Что касается рабочих отношений Циципасов, то Стефанос прошлым летом решился на перемены и уволил отца, после чего публично раскритиковал его. При этом теннисист отметил, что Апостолос будет путешествовать с ним на какие-то турниры, но только как родитель, а не как тренер. Впрочем, с другими наставниками не задалось. Стефанос (или Степа, как его обычно называет мама) поработал с почти неизвестным Димитрисом Чатзиниколау, затем нанял легендарного чемпиона Уимблдона-2001 Горана Иванишевича, который в итоге вынес сор из избы не хуже, чем сам Стефанос с отцом летом 2024-го: хорват сказал, что никогда не видел профессионального теннисиста в худшем физическом состоянии и что даже он сам в 53 года с больным коленом лучше готов физически. Вскоре сотрудничество закончилось, а тренером Степы вновь стал его отец.
Незадолго до этого подошел к концу и его роман с коллегой, испанской теннисисткой Паулой Бадосой, с небольшой паузой длившийся больше двух лет. На фоне всех этих неурядиц Циципас сейчас лишь 27-й в рейтинге, хотя несколько лет назад входил в топ-3, а на двух «Шлемах» в начале десятилетия сыграл в финале.
«Совершенство не придет само стучаться к вам»
Но на наличие философских фраз в соцсетях грека жизненные перипетии никак не влияют. Они были еще пять-шесть лет назад, когда Стефанос только рвался на теннисный олимп, они никуда не делись и сейчас. Кстати, после US Open-2025 Циципас, видимо, решил устроить себе разгрузку в той самой запрещенной соцсети с фото — сначала отписался от всех, кроме Григора Димитрова, затем удалил подписку и на болгарина.
Цитаты же Циципас предпочитает размещать в другой сети. У Стефаноса случались мини-скандалы вроде претензий от английского писателя, который был не очень доволен публикацией своих цитат без указания авторства, но в целом ничего сверхужасного о постах теннисиста сказать нельзя. Разве что-то, что некоторые из них выглядят достаточно смешно, и непонятно, зачем вообще выставлять такое на всеобщее обозрение. Например, были такие фразы: «Стул — место, на которое я кладу вещи, слишком грязные для шкафа, но слишком чистые для стирки» или «Не доверяю мылу, если оно плохо пенится. Это просто неправильно».
Среди последних публикаций Стефаноса есть такие: «Настоящее — единственное, что никогда не обесценивается», «Теннис не формирует характер, а показывает его тысячам зрителей», «Жизнь не предупреждает, что с вами случится что-то хорошее. Она просто тихо дает это и ждет, заметите ли вы», «Когда кто-то предлагает разделить счет, я внезапно забываю все, что заказал», «Ничто не связывает игроков быстрее нелюбви к одному и тому же арбитру», «Совершенство не придет само стучаться к вам. Для начала сделайте дверь».
Периодически Циципаса спрашивают о его философских фразах. В начале этого года грек рассказывал, что обычно пишет их, когда есть немного свободного времени и к нему приходит вдохновение. Также Стефанос отмечал, что подобные цитаты отражают его взгляд на мир и что для него важно заниматься этим делом. Конечно, относиться к ним можно по-разному, но, по крайней мере, это выделяет игрока на фоне других теннисистов. Другой вопрос, что ему наверняка хотелось бы запомниться еще и большими победами. А так Циципас, как и остальные звезды его поколения, кроме Медведева, остается игроком без единого взятого «Шлема».
Артем Тайманов