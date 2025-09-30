Хачанов и Рублев в паре вышли в финал турнира в Пекине

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли дуэт француза Бенджамена Бонзи и нидерландца Таллона Грикспора и вышли в финал турнира категории ATP 500 в Пекине, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.
Полуфинальная встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиян. Теннисисты провели на корте 1 час.
В финале Хачанов и Рублев встретятся с победителями матча Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Гидо Андреосси (Аргентина)/Мануэль Гинар (Франция).
