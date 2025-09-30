Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов и Рублев в паре вышли в финал турнира в Пекине

Хачанов и Рублев вышли в финал турнира в Пекине в парном разряде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли дуэт француза Бенджамена Бонзи и нидерландца Таллона Грикспора и вышли в финал турнира категории ATP 500 в Пекине, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиян. Теннисисты провели на корте 1 час.

В финале Хачанов и Рублев встретятся с победителями матча Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Гидо Андреосси (Аргентина)/Мануэль Гинар (Франция).

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше